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16 марта,
2020
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«Tuk-tuk-tuk»: сними кино для «Томских шотов» и выиграй

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Фильмотека «Томских шотов»-2020 пополняется новыми любительскими короткометражками. Свои триллеры, драмы, мелодрамы — внимательно ознакомившись с правилами конкурса! — можно присылать по адресу portaltv2@mail.ru. А пока встречайте новых участников.

Сгенерировать киноидею несложно — в этом можно убедиться, посмотрев «Шоты» прошлых лет. Ну, а чтобы оформить свое киновысказывание оригинально, можно держать равнение на уровень хорошо принятых кинокритиками профессиональных короткометражек. Вот, например, список от постоянного члена жюри «Томских шотов» Ады Бернатоните:

«Я сегодня обещала в эфире ТВ2 выложить список рекомендованных мной короткометражных фильмов. Сдерживаю обещание:
1. Свет в темноте 9.06 (1998), реж. Майкл Каргайл
2. Последняя ферма 17.08 (2004), Исландия
3. Телефонный звонок, 21.01 (2013) Великобритания
4. Гелий 21.54 (2014), Дания
п.с. Посмотрела, ребенок жив, тогда он просто гений. Но то, что этот фильм снимался для всех вынужденно уходящих детей – это, конечно, однозначно.
5. Z 16.40 (2017), режиссер Василий Сигарев
6. Человек без головы 17.48 (2003), Франция
7. Человек-улыбка 9.48 (2013), США, Россия
8. Холодильник 33.00 (2013), Россия
9. Профиль 7.09 (2011), Германия
10. Синяя собака 15.23 (2018), Франция» (из аккаунта Ады Бернатоните в FB)

«Tuk-tuk-tuk»: сними кино для «Томских шотов» и выиграй

Подробные правила конкурса и порядок действий — здесь. А здесь — номинации, для которых вы можете снять свое кино:


«7 секунд»

Есть идея для очень короткого киновысказывания? Тогда попробуйте сформулировать ее за 7 секунд! Здесь выложены конкурсные работы от (супер!) лаконичных режиссеров!


«29 секунд»

Как показывает практика, за 20+ секунд можно снять и драму, и комедию, и фильм ужасов. Заметим, по всем законам жанра: с завязкой, развитием, кульминацией и финалом!


«60 секунд»

За одну киношную минуту можно показать целую жизнь. Ну, или случай из жизни. При этом виртуозные режиссеры за 60 секунд не только высказываются сами, но и успевают дать слово своим героям!


«Моя семья в ХХ веке»

Самые сильные истории - невыдуманные. Мы предлагаем вам поискать сюжеты в семейных архивах. Что выпало на долю ваших родителей, бабушек и дедушек в ХХ веке? Расскажите. Время есть. До 5 минут.


Торопитесь. Не упустите шанс выиграть от 10 000 до 50 000 рублей. Прием конкурсных работ заканчивается 1 апреля 2020 года. 

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