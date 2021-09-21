Туалет появится в Михайловской роще до конца 2021 года

В Томске завершаются работы по благоустройству Михайловской и Березовой рощи, а также Лагерного сада. На всех остальных объектах благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» завершено.

Автор: Валерий Доронин

«В этом году мы в Михайловской роще обустроили футбольную площадку, сейчас ее передаем. Добавили пять километров пешеходной зоны, фактически ее закольцевав. А также площадка для выгула собак. Завершающий этап - установка малых архитектурных форм и лавочек. Работы здесь затянулись по объективным причинам. Были проведены большие неучтенные в проекте работы — почти полтора месяца ушло на подготовку оснований для пешеходных дорожек», — рассказал журналистам заммэра Вячеслав Черноус.

Автор: Валерий Доронин

Сейчас в Михайловском парке планируется установить два туалета. «Туалеты — это вопрос номер один. Нужно сделать все, чтобы он здесь появился. Сейчас ведем диалог с социальными партнерами. В этом году давайте поставим модульный туалет. В перспективе планируем еще установку стационарного», — подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. По его словам, модульный туалет — кабина стоимостью порядка 1,5 млн рублей, которая нуждается в постоянном обслуживании: его нужно будет своевременно убирать и чистить. В мэрии надеются установить его в течение двух недель.

Автор: предоставлено пресс-службой мэрии. Модульный туалет с септиком, который планируют установить в Михайловской роще.

Кроме того, рассматривается вопрос обустройства тропинок через Ушайку, которые бы соединили Октябрьский район и Советский. Также в мэрии планируют обсудить обустройство небольших торговых точек, где бы можно было купить кофе, чай или мороженое. По его словам, сейчас объект закончен на 99% и до конца недели все работы планируется закончить. В целом, все благоустроительные работы планируется завершить до конца сентября. «В Лагерном саду немного погода не позволяет произвести асфальтирование. И осталась отсыпка пешеходной зоны. Ловим погоду сейчас».