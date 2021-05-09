Туалет не на улице и вода в доме : о чем мечтают ветераны

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Проект «Мечта ветерана» работает четвертый год. Создатель проекта Ярослав Селютин рассказывает, что случайно нашел страницу в Инстаграме, владелец которой рассказывал, как самостоятельно делал ремонт в квартирах ветеранов. Решил создать что-то подобное.

«Каждая мечта важна. К сожалению, мечты "провести водопровод" или "починить крышу" составляют более 40%», — отмечает Ярослав Селютин.

Рассказываем о нескольких желаний ветеранов.

Так 86-летняя жительница Якутии Елена Васильева мечтает жить в доме с центральным отоплением, где внутри есть возможность ходить в туалет и принимать душ. Когда началась война ей было семь лет. Елена работала в колхозе — косила сено, доила коров. Елена Константиновна — труженица тыла.

«Человеку, прожившему большую часть жизни с летним туалетом на улице и печкой, может с трудом повериться, что у нее когда-то появится такая роскошь. Как всем известно, в Якутии резкоконтинентальный климат, и зимой в минус 50 ходить в летний туалет пожилому человеку очень накладно», — пишут ее внуки.

У Надежды Сафроновой схожая мечта. 92-летняя женщина мечтает о теплом туалете, горячей воде и душевой кабине.

«Мы проживаем с ней вдвоем и не можем позволить себе такую роскошь, не материально, не физически. Я считаю, что мама заслужила этих удобств своим трудом», — пишет дочь Надежды.

Работать Надежда Сафронова начала в 14 лет. На местной почте принимала звонки, передавала сообщения. Надежда вспоминает, что первой узнала о победе: выбежала босиком на улицу и побежала по деревне, стуча в каждый дом и громко крича «Победа!».