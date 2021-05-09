Туалет не на улице и вода в доме : о чем мечтают ветераны
Проект «Мечта ветерана» работает четвертый год. Создатель проекта Ярослав Селютин рассказывает, что случайно нашел страницу в Инстаграме, владелец которой рассказывал, как самостоятельно делал ремонт в квартирах ветеранов. Решил создать что-то подобное.
«Каждая мечта важна. К сожалению, мечты "провести водопровод" или "починить крышу" составляют более 40%», — отмечает Ярослав Селютин.
Рассказываем о нескольких желаний ветеранов.
Так 86-летняя жительница Якутии Елена Васильева мечтает жить в доме с центральным отоплением, где внутри есть возможность ходить в туалет и принимать душ. Когда началась война ей было семь лет. Елена работала в колхозе — косила сено, доила коров. Елена Константиновна — труженица тыла.
«Человеку, прожившему большую часть жизни с летним туалетом на улице и печкой, может с трудом повериться, что у нее когда-то появится такая роскошь. Как всем известно, в Якутии резкоконтинентальный климат, и зимой в минус 50 ходить в летний туалет пожилому человеку очень накладно», — пишут ее внуки.
У Надежды Сафроновой схожая мечта. 92-летняя женщина мечтает о теплом туалете, горячей воде и душевой кабине.
«Мы проживаем с ней вдвоем и не можем позволить себе такую роскошь, не материально, не физически. Я считаю, что мама заслужила этих удобств своим трудом», — пишет дочь Надежды.
Работать Надежда Сафронова начала в 14 лет. На местной почте принимала звонки, передавала сообщения. Надежда вспоминает, что первой узнала о победе: выбежала босиком на улицу и побежала по деревне, стуча в каждый дом и громко крича «Победа!».
Чимит Очирова проживает в селе Барагхан Республики Бурятия. Сейчас ей 91 год. Войну она встретила 11-летней девочкой, окончившей третий класс. Чимит была четвертым ребенком в семье. Когда началась война, сначала на фронт ушел ее старший брат, потом отец, пропавший на полях сражений без вести. Мама девочки не смогла отправиться после этой вести. Так Чимит осталась сиротой.
Чимит с 12 лет работала в колхозе. Она ветеран труда и тыла. У женщины четверо детей, 11 внуков и 20 правнуков. Сейчас она мечтает, чтобы в ее доме было централизованное водоснабжение, и ей не нужно было флягами таскать воду из колодца.
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