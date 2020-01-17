«Труба рядом, а газа нет»: жители Самуськов завидуют соседям
Жители Самуськов (относится к Северску) просят полностью газифицировать поселок.
В 2014 году городскому округу ЗАТО Северск была передана проектная документация на газоснабжение пос. Самусь 1-я и 2-я очередь.
В 2015 году газ был проведен к домам на улицах Северская, Корсакова, Кооперативная, Кольцевая, Калинина, Кирова и Октябрьская. Строительство газораспределительных сетей низкого давления в поселке Самусь было выполнено за счет денег компании «Газпром газораспределение Томск» в рамках реализации программы газификации Томской области на 2010–2014 годы.
В 2016 году разработан проект «Газоснабжение пос. Самусь» 2-я очередь, на который получено положительное заключение экспертизы. Жители обращались во всевозможные инстанции, однако работы по строительству газопровода так и не начались.
«Газификацию начинали еще в 2008 году. Часть поселка его получила, а в части газопровод лежит, подведен к домам, но прошло больше семи лет, а газа в стояках нет. Мы обращались в администрацию, но нам ничего непонятно. Там одни обещания, а конкретики нет. Напротив поселок Моряковка, там газ есть. Тимирязево и Корнилово с газом. А мы — труба рядом, но газа нет. Все упирается в деньги», — рассказал ТВ2 житель поселка Владимир Глазунов.
По словам главы администрации Северска Николая Диденко, газификация поселка Самусь — одно из приоритетных направлений деятельности. Однако конкретной даты проведения работ нет. В планах газификация стоит в период 2020-2030 годах.
«В 2019 году была направлена заявка в департамент промышленности и энергетики Томской области для включения объекта в областной бюджет на 2020 год. Средств из областного бюджета не выделялось. Прогнозная стоимость объекта составляет свыше 41 млн рублей. Срок строительства определен ранее выполненной документацией и составляет 6,5 месяцев», — говорится в ответе администрации Северска.
В свою очередь, начальник регионального департамента промышленности и энергетики Сергей Маркелов отмечает, что в 2020 году только семь объектов газификации обеспечены финансированием за счет бюджета. В целом, в заявку включены 57 объектов.
«Организация газоснабжения населения в полномочиях органов местного самоуправления. Администрация Томской области может оказывать субсидиарную поддержку <...> при наличии целевых средств в региональном бюджете», — отмечает департамент.
Эксперты говорят, что в среднем работы по газификации занимают девять месяц
«Вопрос упирается в финансирование. Как правило, мероприятия по газификации населенных пунктов несут значительную нагрузку на бюджеты муниципальных образований. Самостоятельно реализовать эти проекты местные власти за счет собственных средств не в состоянии. В этом вопросе муниципалитетам требуется поддержка от региона, — подчеркивает эксперт ОНФ, юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимир Фурсин. — Поэтому мы просим областные власти обратить особое внимание на необходимость ускорить газификацию окраин Томска и Северска, где располагается преимущественно частный сектор, и населенные пункты Томского района. Жители отдаленных городских микрорайонов и поселков и без того лишены многих удобств в плане развития инфраструктуры, благоустройства, наличия социальных объектов, и газификация стала в какой-то мере компенсацией».
Читайте также:
Мэр: Газификация районов Томска затягивается из-за областного закона
В Томской области самая доступная цена на газ из всех регионов Сибири
«Прежде нужно решить, где взять»: депутаты приняли бюджет Томской области в первом чтении
Расходы на СМИ, микрорайоны и споры о деревянном зодчестве: как прошли публичные слушания по бюджету Томска
«Хочется пожить по-человечески. Хотя бы недолго»: крик души жителей Степановки
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?