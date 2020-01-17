«Труба рядом, а газа нет»: жители Самуськов завидуют соседям

В 2014 году городскому округу ЗАТО Северск была передана проектная документация на газоснабжение пос. Самусь 1-я и 2-я очередь.





В 2015 году газ был проведен к домам на улицах Северская, Корсакова, Кооперативная, Кольцевая, Калинина, Кирова и Октябрьская. Строительство газораспределительных сетей низкого давления в поселке Самусь было выполнено за счет денег компании «Газпром газораспределение Томск» в рамках реализации программы газификации Томской области на 2010–2014 годы.





В 2016 году разработан проект «Газоснабжение пос. Самусь» 2-я очередь, на который получено положительное заключение экспертизы. Жители обращались во всевозможные инстанции, однако работы по строительству газопровода так и не начались.





«Газификацию начинали еще в 2008 году. Часть поселка его получила, а в части газопровод лежит, подведен к домам, но прошло больше семи лет, а газа в стояках нет. Мы обращались в администрацию, но нам ничего непонятно. Там одни обещания, а конкретики нет. Напротив поселок Моряковка, там газ есть. Тимирязево и Корнилово с газом. А мы — труба рядом, но газа нет. Все упирается в деньги», — рассказал ТВ2 житель поселка Владимир Глазунов.