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09 сентября,
2020
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Тройное ДТП произошло в центре Томска. Есть пострадавший

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Тройное ДТП произошло в Томске на улице Гоголя. Один из водителей получил травмы. ГИБДД нужна помощь очевидцев.

Тройное ДТП произошло в центре Томска. Есть пострадавший
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Авария произошла 8 сентября около 19:50 на улице Гоголя, 25.


По предварительной информации, 67-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Rav-4, поворачивала налево, при этом она не заняла крайнее левое положение на проезжей части и не убедилась в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с Kia Rio, который продолжил движение и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Camry. Водителя в автомобиле Toyota не было.


В результате происшествия 42-летний водитель автомобиля Kia был травмирован.


Свидетелей ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам 795-300, 795-327, 66-44-22, 66-44-24.

Тройное ДТП произошло в центре Томска. Есть пострадавший
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

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