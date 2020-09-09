Тройное ДТП произошло в центре Томска. Есть пострадавший

Авария произошла 8 сентября около 19:50 на улице Гоголя, 25.





По предварительной информации, 67-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Rav-4, поворачивала налево, при этом она не заняла крайнее левое положение на проезжей части и не убедилась в безопасности маневра. В результате автомобиль столкнулся с Kia Rio, который продолжил движение и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Camry. Водителя в автомобиле Toyota не было.





В результате происшествия 42-летний водитель автомобиля Kia был травмирован.





Свидетелей ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам 795-300, 795-327, 66-44-22, 66-44-24.