Тропа почти километр длиной свяжет Лагерный сад с «Буревестником»

УФСИН заканчивает работу над тропиночной сетью, которая соединит нижнюю террасу Лагерного сада со стадионом «Буревестник». На эти цели в рамках нацпроекта выделено 6,6 миллиона рублей. Завершить работы власти планируют до 15 октября. «Мы хотели, чтобы люди, которые гуляют, не пересекались с другими потоками: с велосипедистами, с лыжниками. Мы хотели развести эти потоки. У нас уже есть «Тропа здоровья» длиной почти 10 километров. И сейчас появится новая тропа, которая свяжет Лагерный сад и «Буревестник». Думаю, что в перспективе появятся новые зоны отдыха, какая-то полоса препятствий. Такие идеи уже поступали, но будем обсуждать их», — сказал и.о.мэра Томска Михаил Ратнер на объезде.

Автор: Валерий Доронин

Сейчас УФСИН выводит на работы ежедневно по 17 человек. Михаил Ратнер поручил ускорить темпы выполнения работ. «Проектировщикам не удалось оценить ситуацию с грунтами. Когда подрядчик зашел на объект, то оказалось, что это болотистая местность. Пришлось вносить очень много технических решений, из-за чего затянулись работы. На сегодняшний день объект завершен практически на 95%. практически завершена отсыпка основной фракции, затем ее выровняют и начнут отсыпать более мелкими фракциями», — рассказал заммэра.

Автор: Валерий Доронин

По его оценке, все работы будут завершены к 15 октября. При этом, подрядчик — УФСИН — заплатит штраф за срыв сроков благоустройства. «Мы должны понимать, что как бы не ругали УФСИН, они берутся за самые сложные объекты. Да, они срывают сроки, но они заходят на те объекты, на которые никто не заявляется. В итоге УФСИН берет на себя эту ношу и тащит ее. И потом, то, что было два года назад, и то, что сейчас — это небо и земля. В первый раз они срывали сроки из-за того, что у них персонал неподготовленный был. На сегодняшний день их персонал фактически не уступает никому из подрядчиков. Они обзавелись техникой. Сейчас к ним таких претензий нет», — отметил Вячеслав Черноус.

Автор: Валерий Доронин

Завершает УФСИН благоустройство дополнительных пешеходных дорожек на стадионе «Буревестник». Также в районе въезда со стороны Богашевского тракта и вблизи частного сектора на ул. 19-ой Гв. Дивизии появится две автомобильные парковки на 70 машиномест. Часть дорожек вымощена тротуарной плиткой, часть заасфальтирована, еще один участок будет отсыпан щебнем. Власти оценивают выполнение работ в 70 %. По оценке заммэра, на их завершение понадобится еще две недели. Стоимость работ составляет 27 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета.

Автор: Валерий Доронин

Автор: Валерий Доронин

Автор: Валерий Доронин

Автор: Валерий Доронин