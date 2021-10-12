Троих томичей осудили за незаконный оборот боевых автоматов и пистолетов

Томский областной суд признал троих местных жителей виновными в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты девять единиц огнестрельного оружия: автомат Калашникова, пистолет ТТ, пистолет Макарова, самодельно изготовленные пистолет Вальтер с глушителем, два пистолета Макарова, три обреза, а также более 1 тыс. боеприпасов различного калибра, шесть взрывных устройств», — говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч.1 ст.222, ч.2 ст.222.1 и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Одного из фигурантов суд приговорил к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей, второго — к трем с половиной годам колонии общего режима. Третий подсудимый получил три с половиной года условно и штраф в 50 тысяч рублей.