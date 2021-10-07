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  3. Троих томичей будут судить за распространение немаркированного алкоголя. У них изъяли более двух тысяч литров продукции
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Троих томичей будут судить за распространение немаркированного алкоголя. У них изъяли более двух тысяч литров продукции

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В 2019 году 53-летний томич договорился с 50-летним братом и 55-летним знакомым о том, чтобы незаконно распространять алкогольную продукцию.  Действуя согласно своей схеме, они на протяжении двух лет приобретали, перевозили и хранили в целях сбыта под видом бренди, водки, коньяка, рома и виски спиртосодержащие жидкости, разлитые в стеклянную и пластиковую тару. Их деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

В ходе обысков у обвиняемых было изъято более двух тысяч литров немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокуратура Томской области утвердила обвинение по преступлениям, предусмотренным  п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также закупка, хранение, перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере).

Вину мужчины не признали, однако полученных в ходе расследования данных достаточно для обвинения. Уголовное дело будет рассматриваться Октябрьским районным судом Томска.

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