Добрые новости
31 января,
2020
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Новости

Троих сибиряков судят в Беларуси за организацию нарколаборатории

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Минске начался судебный процесс в отношении трех граждан России, которых обвиняют в организации самой крупной в истории Беларуси нарколаборатории. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Обвиняемые Руслан Поярков и Андрей Гураль на суде Читать полностью: https://news.tut.by/society/670675.html Обвиняемые Руслан Поярков и Андрей Гураль Читать полностью: https://news.tut.by/society/670675.html
Обвиняемые Руслан Поярков и Андрей Гураль на суде Читать полностью: https://news.tut.by/society/670675.html Обвиняемые Руслан Поярков и Андрей Гураль Читать полностью: https://news.tut.by/society/670675.html
Фото: news.tut.by

Подпольную лабораторию силовики накрыли в апреле 2019 года. В складских помещениях в деревнях Хатежино и Малиновка Минского района производили особо опасные психотропные вещества альфа-PVP и альфа-PHP, так называемые соли. При обыске обнаружили и изъяли промышленное оборудование, порошок белого цвета общим весом около 30 кг и жидкости, необходимые для изготовления запрещенного вещества, общим объемом 750 литров. Сырье для изготовления психотропов и лабораторное оборудование злоумышленники привезли в Беларусь из России. Перевозку особо опасных веществ осуществляли на автомобиле Mitsubishi L200 с российскими номерами. Ранее в Беларуси не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

Фото нарколаборатории, которую накрыли силовики Беларуси
Фото нарколаборатории, которую накрыли силовики Беларуси
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В обвинении отмечено, что работали фигуранты на один из интернет-магазинов, однако руководители организованной преступной группы не установлены, как и точный период преступных действий.


«24-летний Тимофей Широков родился в Кемеровской области, — отмечает портал TUT.BY. — Успел окончить три курса в Томском архитектурно-строительном институте, до задержания нигде не работал, ранее судим не был. Его земляк Андрей Гураль учился в Томском педагогическом институте, но так его и не окончил, нигде не работал, судим не был. 24-летний Руслан Поярков до задержания числился директором ООО «Химбиоторг», учился в Кемерове в сельхозинституте, но, как и подельники, диплом не получил, судим ранее не был».


За организацию нарколаборатории молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

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