Троих полицейских в Томской области задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти

UPD 16:50: начальник отдела МВД по Бакчарскому району уволен из органов, непосредственные руководители задержанных привлечены «строгой дисциплинарной ответственности» В Томской области троих полицейских задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, сообщает пресс-служба регионального следкома. Задержанных заключили под стражу и уволили из органов.

По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области, ложно воспринимая интересы службы, незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований, после чего доставили его в здание отдела полиции, где подвергли избиению, нанеся удары руками и ногами по голове и телу, — говорится в сообщении СК. — От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».





Для расследования дел создана следственная группа из пяти человек, возглавил ее следователь по особо важным делам. Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники службы собственной безопасности МВД.





Сейчас время устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполняются следственные действия, идет сбор доказательств и допрос свидетелей. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначил несколько экспертиз допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.



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