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16 января,
2020
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Новости

Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Один человек погиб и троих госпитализировали после ночного ДТП на проспекте Фрунзе.


«На Фрунзе-Комсомольском ночью произошло серьезное ДТП. <...> На перекрестке водитель BMW на огромной скорости вылетел в Тойоту. Водитель Тойоты (девушка), зажатая в машине, погибла на месте ДТП, и еще трое пострадавших», — пишут очевидцы в паблике Регион-70.


В региональном УМВД сообщили, что авария случилась около 02.00 16 января в районе дома на Фрунзе, 102. Столкнулись автомобили BMW Х6 и Toyota Corolla. По предварительным данным, 39-летний водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения выехал на перекресток на «красный». В результате на месте скончалась 23-летняя водитель Toyota.


Облздрав сообщил, что в реанимацию после аварии доставили двоих женщин 27 и 30 лет и 30-летнего мужчину. «Все пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении больницы. Всем были экстренно проведены операции. Их состояние врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении.


На месте ДТП работали три бригады станции скорой помощи.

Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске
Фото: Регион-70
Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске
Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске
Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске
Один погиб, трое в реанимации после ДТП в Томске
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