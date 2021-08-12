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Главная Новости Трое жителей Алтайского края погибли после отравления суррогатным алкоголем
Новости

Трое жителей Алтайского края погибли после отравления суррогатным алкоголем

ТВ2
ТВ2 ТВ2
37 минут назад

Три человека в Алтайском крае погибли и еще несколько попали в больницы после отравления суррогатным алкоголем. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

«Вечером восьмого августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории Барнаула, — сообщает пресс-служба алтайского СК. — На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась. Аналогичный факт произошел на территории города Барнаула, где в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека».

Издание «Тайга.инфо» со ссылкой на  телеграм-канала Unusual crimes Barnaul сообщает, что в Барнаул суррогатный алкоголь привезли в пятилитровых канистрах. Жидкость продавали как «казахстанский коньяк», в ней мог содержаться метанол.

Напомним, ранее в Красноярском крае две женщины и один мужчина скончались после употребления контрафактного алкоголя из пластиковой бутылки.

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