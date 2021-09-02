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Трое студентов из Афганистана готовятся к зачислению в томский Политех

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860 иностранных студентов начнут учебу в ТПУ в 2021 году. Трое из поступивших сейчас находятся в Афганистане.

По итогам приемной кампании в ТПУ поступили более 8 450 бакалавров и специалистов, более 2 750 магистров и более 800 аспирантов. 860 человек из поступивших — иностранные студенты. Как рассказал журналистам проректор ТПУ по образовательной деятельности Михаил Соловьев, в числе поступивших оказались трое студентов из Афганистана. «Сейчас они готовятся к зачислению. Мы поддерживаем с ними связь, работаем с Министерством науки и образования. Я так понимаю, афганцев будут специальными гуманитарными бортами вывозить в России», — пояснил проректор.  

Михаил Соловьев добавил, что в этом году вуз увеличил число бюджетных мест на 865, в том числе на 666 выросло число мест на очную форму обучения Средний конкурс на бюджетное место в бакалавриат составил 3,57, в магистратуру — 2,1. По сравнению с 2020 годом снизился средний балл поступающих: проректор ТПУ связывает это со снижем числа абитуриентов, сдающих физику.

Напомним, после вывода из Афганистана войск США, боевики террористического движения «Талибан» развернули наступление по всей стране. 15 августа исламисты захватили Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. О том, кто такие талибы, почему им удалось так быстро захватить Афганистан и что происходит в стране сейчас, подробно пишет BBC. 

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