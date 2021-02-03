Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске

Крупный пожар случился на складе автозапчастей «Автотрейда» в Красноярске. В самом начале пожара, сотрудники компании сообщили, что пропала связь с одним из грузчиков — его продолжают разыскивать. Дым от резины, машинных масел, смазок и пластмассы активно распространился в районе улицы Калинина.

Позже появилось сообщение, что трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.





«Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь», - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.