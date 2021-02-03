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03 февраля,
2021
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Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

Крупный пожар случился на складе автозапчастей «Автотрейда» в Красноярске. В самом начале пожара, сотрудники компании сообщили, что пропала связь с одним из грузчиков — его продолжают разыскивать. Дым от резины, машинных масел, смазок и пластмассы активно распространился в районе улицы Калинина.

Позже появилось сообщение, что трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.


«Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь», - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.

Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: МЧС

По сообщению МЧС, на месте работают уже 117 человек и 36 единиц техники, развернуто 4 боевых участка.

Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: Сергей Филинин
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