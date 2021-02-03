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Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске
3 минуты назад
Крупный пожар случился на складе автозапчастей «Автотрейда» в Красноярске. В самом начале пожара, сотрудники компании сообщили, что пропала связь с одним из грузчиков — его продолжают разыскивать. Дым от резины, машинных масел, смазок и пластмассы активно распространился в районе улицы Калинина.
Позже появилось сообщение, что трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь», - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.
По сообщению МЧС, на месте работают уже 117 человек и 36 единиц техники, развернуто 4 боевых участка.
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