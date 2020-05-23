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23 мая,
2020
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Трое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске скончались трое пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло восьми человек. 

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

«Двое умерли в медико-санитарной части № 2, один — в респираторном госпитале СибГМУ. Все входили в группу риска по множественным хроническим патологиям, у каждого коронавирусная инфекция сопровождалась двухсторонней полисегментарной пневмонией. В анамнезе у первого пациента хронические заболевания эндокринной системы, рак легких. У второго – патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также тяжелые заболевания крови и ЖКТ, возраст 65+. Третий умерший имел хроническое вирусное заболевание, сопряженное с низким иммунным ответом, и злокачественное поражение легочной системы», —пояснили в оперштабе. 

Напомним, в  Томской области зарегистрировано 29 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление восьми человек.


Из вновь заболевших 14 госпитализированы: восемь человек с ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, шесть с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.


На сегодня лечение в стационарах проходит 171 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек: в МСЧ № 2 – девять пациентов (семь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной, один на масочной подаче кислорода), в Сибирском государственном медицинском университете – пять человек на масочной подаче кислорода.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 168 человек.


За сутки взято на исследование 2 064 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 45 630 исследований. 


Количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, поэтому региональный оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.


Всего в  Томской области зарегистрировано 479 случаев заболевания коронавирусом: 325 на лечении, 146 выздоровели, восемь умерли.


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