Три немецких лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

Три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Штеффен Зайберт добавил, что две другие международные лаборатории из Франции и Швеции показали, что причиной отравления политика было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика Алексея Навального.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Накануне стало известно, что Алексей Навальный полностью восстановился после медицинской комы.







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