Автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом в Алтайском крае. Трое детей погибли

Снегоуборочный поезд врезался в легковой автомобиль в Алтайском крае. Погибли трое детей, еще два человека пострадали.

Авария произошла в Тальменском районе в районе села Луговое около 12 часов 50 минут на железнодорожном переезде.

Железнодорожный состав столкнулся с автомобилем «Тойота». По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, погибли трое несовершеннолетних. Водитель и один несовершеннолетний ребенок, госпитализированы.

По информации ведомства, автомобилем управляла женщина 1978 года рождения. Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что женщиной могла быть местная учительница, которая развозила по домам четырех учеников второго класса.

В настоящее время на месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего уточняются.