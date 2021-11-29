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Автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом в Алтайском крае. Трое детей погибли

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Снегоуборочный поезд врезался в легковой автомобиль в Алтайском крае. Погибли трое детей, еще два человека пострадали.

Авария произошла в Тальменском районе в районе села Луговое около 12 часов 50 минут на железнодорожном переезде. 

Железнодорожный состав столкнулся с  автомобилем  «Тойота». По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, погибли трое несовершеннолетних. Водитель и один несовершеннолетний ребенок, госпитализированы.

По информации ведомства, автомобилем управляла женщина 1978 года рождения. Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что женщиной могла быть местная учительница, которая развозила по домам четырех учеников второго класса. 

В настоящее время на месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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