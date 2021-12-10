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ТРК «Лето» открыт для всех, QR-коды не нужны

ТВ2 ТВ2

По-настоящему радостная и праздничная атмосфера царит в новом торгово-развлекательном комплексе «Лето» в Томске — горожан ждут тысячи идей для подарков к предстоящим новогодним дням, десятки магазинов с одеждой, парфюмерией, косметикой, еда и развлечения. Двери комплекса открыты абсолютно для всех, QR-коды для входа не требуются.

Чтобы посетить торгово-развлекательный комплекс «Лето», не нужно никакого QR-кода или сертификата — по распоряжению областной администрации № 732-ра от 29 ноября, вход в ТРК теперь абсолютно свободный, предъявление каких-либо документов не требуется.

Кроме того, согласно постановлению администрации, посетить ТРК могут и дети до 18 лет без сопровождения родителей либо иных законных представителей.

Торгово-развлекательный комплекс «Лето» открылся в Томске на улице Нахимова, 8, строение 13, только год назад и уже успел полюбиться горожанам.

Томичей привлекают удобное расположение, большая парковка центра, а также дизайнерские интерьеры и обилие магазинов и заведений на любой вкус.

Забежать за обновками в мультибрендовый аутлет-магазин Familia, приобрести стильные вещи в магазинах федеральных и международных брендов SinSay, «Кари», Gloria Jeans, Zarina, Соlin’s, Befree и других, купить новый телевизор в «МВидео» или палетку ярких теней в «Л'Этуаль» — в ТРК «Лето» сделать можно все, что вашей душе угодно. Кроме того, совсем недавно свои двери открыл супермаркет одежды для всей семьи Fun Day.

Также в комплексе создан самый большой в городе детский развлекательный центр «Активизон», где для развлечений есть практически все — батутная арена, веревочный парк, тюбинговая горка, троллейная трасса, многоуровневый лабиринт с воздушными пушками, вязаный лабиринт с винтовой горкой, творческая мастерская и многое другое. Настоящий заряд бодрости и позитива!

Для вкусного обеда или ужина приходите попробовать итальянскую кухню в заведение сети пиццерий Pomodoro royal, перекусите в KFC, попробуйте сытные пироги или нежные десерты в «Пироге», отведайте мороженое в «33 пингвинах» или возьмите кофе в «Елке».

ТРК «Лето» уже подготовился к Новому году — интерьеры комплекса украшены новогодним декором, в здании открыт елочный базар. Можно просто наслаждаться праздничной атмосферой, а можно сделать красочные фотографии — для томичей в комплексе оборудовали несколько тематических фотозон.

Также каждые выходные до Нового года на территории ТРК будет разворачиваться новогодняя ярмарка, где можно будет приобрести изделия томских мастеров. А с пятницы по воскресенье в «Лето» работают аниматоры — Дед Мороз и Снегурочка.

«Лето» ждет всех!

Адрес: улица Нахимова, 8, строение 13.

Добраться до ТРК можно на автобусах маршрутов № 4, 22, 26, 32, 33, 53, 60, выйдя на остановке «Горбольница № 3», а также на автобусах № 19, 29, 442, остановка «Вершинина».

Часы работы:
понедельник — пятница: 10:00—22:00
суббота — воскресенье: 10:00—22:00

Телефон: 8 (3822) 500-255

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