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Тринадцать малышей родились в Томске 1 января

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13 младенцев родилось в роддомах Томска за первые сутки Нового года, сообщает Telegram-канал «Область здоровья»: 10 девочек и 3 мальчика. Мамы – жительницы Томска, Северска, Каргасокского, Зырянского и Бакчарского районов.

Автор:  Telegram-канал "Область здоровья"
Автор:  Telegram-канал "Область здоровья"

Первой в новогоднюю ночь появилась на свет девочка в роддоме им. Н. А. Семашко в 01:35 часов. Ее рост — 51 см, вес — 3 килограмма. Там же появился на свет самый крупный малыш из 13-ти, это тоже девочка весом в 3 килограмма 750 граммов. Мамы обеих девочек – из Томска. 

Больше всех родов в первые сутки 2022 года приняли врачи областного перинатального центра, там появились на свет 8 детей, в том числе одна двойня.

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