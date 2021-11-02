Три тысячи контрафактных конфет изъяли из магазинов кемеровские таможенники

Кемеровские таможенники выявили на прилавках кузбасских магазинов крупные партии контрафактных кондитерских изделий популярных торговых марок. В частности — конфеты «Маска», «Маки» и «Красная шапочка», сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

Мероприятия по выявлению контрафакта проходили в магазинах Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого и Белова. У всех обнаруженных кондитерских изделий обертка не соответствовала оригинальной продукции. Этот факт подтвердили и правообладатели торговых марок. Возбуждены дела об административных правонарушениях. К ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) привлечены частные предприниматели, которые через торговые сети региона реализовывали контрафактные конфеты населению.

Уточняется, что за девять месяцев этого года Кемеровской таможней выявлено более шести тысяч единиц контрафактных товаров, включая конфеты. По данным фактам возбуждено 116 дел по ст. 14.10 АК РФ, пять уголовных дел по ст. 180 УК РФ. Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 58 миллионов рублей.