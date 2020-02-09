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09 февраля,
2020
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Новости

Три страны проведут предварительные отборы мастеров для томского «Праздника топора»

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Три европейские страны проведут предварительные региональные отборы мастеров, чтобы отправить победителей на томский «Праздник топора», рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.


«Сегодня три страны будут проводить региональные отборы на Праздник топора. Финляндия будет проводить отбор мастеров за право участия в Томской области. Также Италия и Польша. В прошлом году мы отказали в участии ста людям. Я думаю, это говорит о том, что мы готовы проводить мероприятия мирового уровня», — заявил Кнорр. 

Три страны проведут предварительные отборы мастеров для томского «Праздника топора»

Он отметил, что семь мероприятий Томской области вошли в топ-200 лучших в России. Так, в списке оказались томский марафон «Ярче», фестиваль «Этюды Севера» в Парабельском районе, фестиваль эстонской культуры «Янов день» в Первомайском районе, праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, асиновский фестиваль-конкурс «Золотая береста», фестиваль казачьей культуры «Братина» и «Праздник топора». На конкурс подавали 1800 заявок из 70 регионов России. Голосование шло на сайте Национального календаря событий, после заявки оценивали эксперты.


«У нас 85 регионов. Если с каждого региона по два праздника заявят, то это уже 200. А от нашей области в список вошло семь», — подытожил замгубернатора.



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