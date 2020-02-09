Три страны проведут предварительные отборы мастеров для томского «Праздника топора»

«Сегодня три страны будут проводить региональные отборы на Праздник топора. Финляндия будет проводить отбор мастеров за право участия в Томской области. Также Италия и Польша. В прошлом году мы отказали в участии ста людям. Я думаю, это говорит о том, что мы готовы проводить мероприятия мирового уровня», — заявил Кнорр.

Он отметил, что семь мероприятий Томской области вошли в топ-200 лучших в России. Так, в списке оказались томский марафон «Ярче», фестиваль «Этюды Севера» в Парабельском районе, фестиваль эстонской культуры «Янов день» в Первомайском районе, праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, асиновский фестиваль-конкурс «Золотая береста», фестиваль казачьей культуры «Братина» и «Праздник топора». На конкурс подавали 1800 заявок из 70 регионов России. Голосование шло на сайте Национального календаря событий, после заявки оценивали эксперты.



«У нас 85 регионов. Если с каждого региона по два праздника заявят, то это уже 200. А от нашей области в список вошло семь», — подытожил замгубернатора.









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