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Главная Новости Три сайта с предложениями о продаже краснокнижных птиц заблокировали по решению суда
Новости

Три сайта с предложениями о продаже краснокнижных птиц заблокировали по решению суда

ТВ2
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час назад

По иску прокуратуры Молчановского района Томской области суд запретил доступ к трем интернет-сайтам, которые содержат предложения о продаже краснокнижных птиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Молчановского района Томской области на постоянной основе осуществляет мониторинг сети «Интернет». По результатам мониторинга было обнаружено три интернет-страницы, на которых размещена информация о продаже серого гуся. Закон запрещает действия, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания краснокнижных животных. Серый гусь — входит в их число.

Чтобы исключить свободный доступ к сайту с информацией, способствующей незаконному обороту особо ценных животных, прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Решением Молчановского районного суда Томской области иск прокуратуры района удовлетворен в полном объеме, а доступ к указанным интернет-сайтам ограничен.

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