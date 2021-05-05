Три рейса Аэрофлота будут летать в Томск

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня и до конца октября запустит третий регулярный ежедневный рейс Москва — Томск — Москва.







Как следует из расписания аэропорта «Богашево», вылет третьего рейса из аэропорта Шереметьево запланирован в 10:00 утра, прилет в Томск — в 17:45. В обратном направлении рейс будет вылетать в 18:45 и прибывать в столицу в 19:25.





Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800.





Действующая полетная программа Аэрофлота предусматривает выполнение двух рейсов по маршруту Москва — Томск. Вылет самолетов из столицы осуществляется поздним вечером и ночью, в обратном направлении — в утренние часы.







Помимо Аэрофлота, по маршруту Москва — Томск — Москва ежедневно выполняют по одному регулярному рейсу авиакомпании S7 и Уральские авиалинии. С 10 июня на маршрут также заступит авиакомпания «Победа» с частотой полетов три раза в неделю.







Аэрофлот в летнем расписании (продлится до конца октября) увеличит число рейсов из Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. На некоторых маршрутах интенсивность полетов возрастет в 2-3 раза.