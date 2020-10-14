Добрые новости
14 октября,
2020
1
фото
Новости

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По официальным данным с начала пандемии от коронавируса в Томской области умерли 96 человек. За сутки скончались трое пациентов.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У всех в анамнезе была гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы. Один из них также страдал сахарным диабетом, другой - ожирением и хронической болезнью почек. В результате инфицирования COVID-19 у всех трех развилась тяжелая форма пневмонии, которая сопровождалась дыхательной и полиорганной недостаточностью», — сообщает администрация региона.

С начала пандемии коронавирус в Томской области выявили у 9232 человек. 7030 из них выписали. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление ещё 38 пациентов.


Коэффициент распространения инфекции равен 1,3. В регионе 48,9% свободных коек для лечения больных пациентов. Несмотря на то, что два показателя не соответствуют первому этапу выхода из режима самоизоляции, федеральный штаб продолжает сообщать, что Томская область находится на втором этапе.

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Томской области
Фото: стоп.коронавирус.рф
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.