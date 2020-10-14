Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Томской области

По официальным данным с начала пандемии от коронавируса в Томской области умерли 96 человек. За сутки скончались трое пациентов.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У всех в анамнезе была гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы. Один из них также страдал сахарным диабетом, другой - ожирением и хронической болезнью почек. В результате инфицирования COVID-19 у всех трех развилась тяжелая форма пневмонии, которая сопровождалась дыхательной и полиорганной недостаточностью», — сообщает администрация региона.

С начала пандемии коронавирус в Томской области выявили у 9232 человек. 7030 из них выписали. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление ещё 38 пациентов.





Коэффициент распространения инфекции равен 1,3. В регионе 48,9% свободных коек для лечения больных пациентов. Несмотря на то, что два показателя не соответствуют первому этапу выхода из режима самоизоляции, федеральный штаб продолжает сообщать, что Томская область находится на втором этапе.