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13 апреля,
2020
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Три новых пациента с коронавирусом ранее общались с заболевшим томичом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Трое пациентов Томской области, анализы которых оказались положительными на коронавирус, родственники больного, которого ранее госпитализировали с COVID-19.

Три новых пациента с коронавирусом ранее общались с заболевшим томичом

Ранее в Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели. По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Сейчас он лечится в районной больнице. 13 апреля стало известно о еще четырех подтвержденных диагнозов COVID-19. Трое из них, видимо,  из Чаинского района.


«На сегодняшний день новых заболевших четверо. Трое из них — это родственники пациента №4. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Мы работаем по этому очагу, взято более 120 проб у тех, кто может быть контактным», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Ивана Деева.


По его данным, четвертый новый выявленный больной выезжал в Новосибирск.


«Скорее всего, где-то в Новосибирске в местах массового скопления людей получил инфекцию. Его состояние удовлетворительное», —добавил Деев.


Все заболевшие изолированы: трое  проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ №2, один – в инфекционном отделении районной больницы.



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