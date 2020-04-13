Три новых пациента с коронавирусом ранее общались с заболевшим томичом

Трое пациентов Томской области, анализы которых оказались положительными на коронавирус, родственники больного, которого ранее госпитализировали с COVID-19.

Ранее в Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели. По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Сейчас он лечится в районной больнице. 13 апреля стало известно о еще четырех подтвержденных диагнозов COVID-19. Трое из них, видимо, из Чаинского района.





«На сегодняшний день новых заболевших четверо. Трое из них — это родственники пациента №4. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Мы работаем по этому очагу, взято более 120 проб у тех, кто может быть контактным», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Ивана Деева.





По его данным, четвертый новый выявленный больной выезжал в Новосибирск.





«Скорее всего, где-то в Новосибирске в местах массового скопления людей получил инфекцию. Его состояние удовлетворительное», —добавил Деев.





Все заболевшие изолированы: трое проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ №2, один – в инфекционном отделении районной больницы.







​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2!