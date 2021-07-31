Три модельные библиотеки откроются в Томской области в 2021 году

До конца 2021 года в рамках национального проекта «Культура» будут созданы модельные библиотеки в Каргаске, Первомайском и Бакчаре, сообщается на сайте областной администрации. На эти цели федеральным бюджетом предусмотрено 30 миллионов рублей.

Модельная библиотека в Каргаске создается на базе центральной районной библиотеки. Уже завершен текущий ремонт помещения: выполнены окраска фасада и частичная замена полов, установлены новые дверные проемы и двери между помещениями, окрашены стены, потолки и радиаторы отопительной системы. В учреждение поступило три тысячи книг. Библиотекари приступили к их систематизации и внесению в электронный каталог.

Модельная библиотека в Каргаске комплектуется оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья и акустической системой для проведения мероприятий. До конца августа здесь планируется завершить поставку мебели, компьютерного и интерактивного оборудования.

В центральной библиотеке села Первомайское ремонт завершится к 1 сентября. Здесь уже выровнены полы и стены, усилен фундамент, проложены отмостки по периметру здания, в помещениях проведены электромонтажные работы. В библиотеку поступило 3 700 экземпляров печатных и электронных книг. Мебель и оборудование поступят к середине августа.

В библиотеке Бакчарского района сейчас проводится капитальный ремонт, который планируется завершить в сентябре. В учреждение приобретены оборудование, мебель, а также более 4 тысяч книг.