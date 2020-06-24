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24 июня,
2020
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Новости

Три лесных пожара действуют в Томской области

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За прошедшие сутки на территории Томской области произошло три возгорания в Верхнекетском, Улу-Юльском и Асиновском лесничествах. Общая площадь действующих лесных пожаров превышает 140 гектаров.

Три лесных пожара действуют в Томской области

На тушении лесного пожара в Верхнекетском районе, охватившего более 70 га, сейчас задействовано 24 сотрудника Верхнекетского авиапожарного отделения, два работника пожарно-химической станции (ПХС), пожарная машина и катер.


В Асиновском лесничестве с огнем борются семь специалистов ПХС, используя трактор и КамАЗ с тралом. В Улу-Юльском лесничестве на тушении пожара работают 12 человек, задействованы две пожарные машины.


В места возгораний идет переброска сил из других районов. Десантники Томского авиаотделения будут доставлены на тушение пожара в Улу-Юльское лесничество, а авипожарные Колпашевского авиаотделения усилят группировку в Верхнекетском районе.


Всего с начала года в Томской области ликвидировано 97 лесных пожаров на общей площади 1,4 тыс. га. Средняя площадь одного пожара составила 14,81 га. В течение первых суток с момента обнаружения были ликвидированы 89 пожаров.


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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