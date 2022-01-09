Три компании продлили свой статус резидента ОЭЗ «Томск»

В конце 2021 года компании «Амбит», «Сольвейг Мультимедиа» и «Телебриз» продлили действие соглашений о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск». У остальных срок соглашения еще не истек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предприятия продолжат совершенствовать уже разработанные в ОЭЗ «Томск» продукты, а также планируют создание новых.

По словам директора компании «Амбит» Евгения Крохмаля, основным преимуществом статуса резидента является возможность использовать подготовленную инфраструктуру ОЭЗ, качественные производственные и офисные помещения, обеспеченные просторными парковками и точками питания.

В свою очередь, финансовый и административный директор «Телебриз» Владислав Марченко, статус резидента дает возможность работать в удобных офисных помещениях по арендной ставке существенно ниже, чем в среднем по Томску.

Отмечается, что в ОЭЗ «Томск» работают более 60 компаний, из них со статусом резидента 40.