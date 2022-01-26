Три года колонии грозит томичу, прописавшему у себя 18 мигрантов

Полиция завела уголовное дело на томича, которого подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3 УК). Как сообщает региональное управление МВД, мужчина зарегистрировал в своем доме 18 мигрантов.

«Установлено, что ранее не судимый 50-летний томич в период времени с конца сентября по декабрь 2021 года поставил на учёт 18 иностранных граждан в одном из частных домов по улице Первомайская города Томска», — говорится в сообщении.

О незаконной регистрации узнали в областном отделе миграционного контроля, подозреваемого нашли совместно с участковым Ленинского района. По делу о фиктивной постановке на учет томичу грозит до трех лет колонии.