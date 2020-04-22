Три человека, заболевшие коронавирусом в Томской области, подключены к аппаратам ИВЛ

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе. Четыре человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска, двое на самоизоляции. Все вновь заболевшие – это родственники, знакомые и коллеги тех, кому диагноз был установлен ранее. Заболевания у них протекают с разной степенью тяжести. Есть больные с высокой температурой и осложнением в виде пневмонии, а есть пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме либо бессимптомно.





В общей сложности в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 39 находятся на лечении. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три пациента с диагнозом COVID-19. Они имеют сопутствующие хронические заболевания, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.



Всего в стационарах с респираторными заболеваниями находится 171 человек. Из них с подтвержденными положительными диагнозами 24 пациента (15 в медсанчасти №2 и девять в больнице №3 Томска), 123 – с отрицательными анализами на коронавирус, у 24-х анализы на исследовании.