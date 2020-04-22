Добрые новости
22 апреля,
2020
Новости

Три человека, заболевшие коронавирусом в Томской области, подключены к аппаратам ИВЛ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе. Четыре человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска, двое на самоизоляции. Все вновь заболевшие – это родственники, знакомые и коллеги тех, кому диагноз был установлен ранее. Заболевания у них протекают с разной степенью тяжести. Есть больные с высокой температурой и осложнением в виде пневмонии, а есть пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме либо бессимптомно.


В общей сложности в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 39 находятся на лечении. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три пациента с диагнозом COVID-19. Они имеют сопутствующие хронические заболевания, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Всего в стационарах с респираторными заболеваниями находится 171 человек. Из них с подтвержденными положительными диагнозами 24 пациента (15 в медсанчасти №2 и девять в больнице №3 Томска), 123 – с отрицательными анализами на коронавирус, у 24-х анализы на исследовании.

Заместитель руководителя регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что за сутки в регионе взято на исследование 995 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 11 532 исследования.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.