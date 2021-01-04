Три человека пострадали от морозов в 2021 году

По оперативным данным Территориального центра медицины катастроф, за период с 31 декабря по 4 января от морозов пострадали 3 жителя региона, детей среди них нет. Один из пострадавших был госпитализирован, двое получили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, что в новом 2021 году температура воздуха опускалась до минус 34 и ниже. В понедельник синоптики сообщили о потеплении в Томской области до минус 23.





При этом синоптики предупреждают, что в период с 4 по 6 января по области и городу Томску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 30-35 градусов и ниже, местами сильные морозы до минус 40 градусов и ниже.





В периоды аномально низкой температуры медики рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.

