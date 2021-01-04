Добрые новости
04 января,
2021
1
фото
Новости

Три человека пострадали от морозов в 2021 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По оперативным данным Территориального центра медицины катастроф, за период с 31 декабря по 4 января от морозов пострадали 3 жителя региона, детей среди них нет. Один из пострадавших был госпитализирован, двое получили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, что в новом 2021 году температура воздуха опускалась до минус 34 и ниже. В понедельник синоптики сообщили о потеплении в Томской области до минус 23. 


При этом синоптики предупреждают, что в период с 4 по 6 января по области и городу Томску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 30-35 градусов и ниже, местами сильные морозы до минус 40 градусов и ниже.


В периоды аномально низкой температуры медики рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.

Три человека пострадали от морозов в 2021 году
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.