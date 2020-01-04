Три человека попали в больницу после аварии у деревни Халдеево, сообщает пресс-служба облздрава. Среди пострадавших – четырехлетняя девочка.

ДТП произошло в пятницу, 3 января. 30-летний водитель автомобиля Lada Grаnta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся c Volkswagen.





30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четырехлетняя девочка попала в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.





На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Светленской районной больницы.