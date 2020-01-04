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04 января,
2020
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Три человека попали в больницу после аварии у деревни Халдеево

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Три человека попали в больницу после аварии у деревни Халдеево, сообщает пресс-служба облздрава. Среди пострадавших – четырехлетняя девочка.

Три человека попали в больницу после аварии у деревни Халдеево
Фото: пресс-служба МВД

ДТП произошло в пятницу, 3 января. 30-летний водитель автомобиля Lada Grаnta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся c Volkswagen.


30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четырехлетняя девочка попала в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.


На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Светленской районной больницы.

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