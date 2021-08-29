Три человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 105 новых заражениях инфекцией в Томской области и трех умерших за последние сутки.

Всего за время пандемии в регионе официально подтвердились 40 589 случаев, выздоровели за последние сутки 58 человек, за все время 34 754 пациента. Умершими от коронавируса по данным патологоанатомического заключения считаются 541 житель региона.

Отметим, в статистику не входят данные по Северску. Их отдельно фиксирует ФМБА. По их данным, в Северске за все время пандемии зарегистрировали 9,9 тысяч случаев болезни.

В России за сутки зафиксировали 19 286 случаев заражения. За все время - 6,86 млн. Умерли, по официальным данным, за последние сутки 797 человек, за все время - 181 637 человек.