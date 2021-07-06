Три человека погибли и один пострадал при пожаре в Томске

«В результате пожара обгорели стены тамбура и квартиры на первом этаже, частично обрешетка крыши, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пожарными в квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Молодой человек 2005 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами».