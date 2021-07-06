Три человека погибли и один пострадал при пожаре в Томске
Двухэтажный деревянный жилой дом на улице Яковлева, 49 загорелся утром 6 июня. При пожаре погибли три человека.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 05:30 часов 6 июня. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели тамбур и квартира на первом этаже.
«В результате пожара обгорели стены тамбура и квартиры на первом этаже, частично обрешетка крыши, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пожарными в квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Молодой человек 2005 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами».
Площадь пожара составила 30 квадратных метров, тушили его 24 человека и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте работают криминалисты, чтобы установить обстоятельства трагедии. Они совместно с МЧС осматривают место происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели.