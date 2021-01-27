Три больницы Томска перестают принимать пациентов с ковидом и возвращаются к работе по профилю

Медико-санитарная часть «Строитель», больница № 2 и одно из отделений больницы № 3 Томска, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных COVID-19, начали принимать пациентов по своему основному профилю, сообщает облздрав.

МСЧ «Строитель» перепрофилировалась под респираторный госпиталь дважды – в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 – с пневмонией и ОРВИ.





«Мы провели заключительную дезинфекцию и полностью готовы принимать плановых пациентов на лечение по направлениям «терапия» и «неврология». На сегодняшний день уже госпитализировано восемь пациентов», – прокомментировала главный врач медико-санитарной части «Строитель» Лада Малышева.





Также в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР-отделения больницы № 3. За период работы в респираторном стационаре здесь пролечились 2 547 пациентов, которым нужна была медицинская помощь при заболевании COVID-19, пневмонии и ОРВИ.





«Одно из наших самых популярных отделений – ЛОР-отделение — теперь будет работать по профилю. «Зеленой» и «красной» зоной респираторного госпиталя остаются отделение пульмонологии и инфекционное отделение больницы», – отметил исполняющий обязанности главного врача больницы № 3 Александр Помыткин.





В больнице № 2 врачи уже готовы принимать пациентов неврологического и гериатрического профиля. Раньше здесь были развернуты терапевтические койки для долечивания пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции и пневмонии. За период работы с июня 2020 года помощь здесь получили 317 пациентов, а также 844 пациента с COVID-19 лечились в рамках дневного стационара на дому.





Как отметили в департаменте здравоохранения Томской области, плановая госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться в режиме инфекционной безопасности: обязательное тестирование на COVID-19, заполнение палат на 50 процентов, организация питания в палатах, ограничение посещений родственниками.





В результате возвращения к прежней работе трех медорганизаций в Томской области открыто 185 коек для госпитализации по прежним профилям.





Сейчас для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 2 625 коек, при этом свободными на сегодняшний день остаются 1 410 коек, что составляет 53,7% респираторного коечного фонда.





По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 27730 жителей. В настоящее время лечение продолжают 2710 пациентов. Скончались по официальным данным 255 человек. В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечают, что Томская область входит в число регионов с низким темпом роста заболеваемости ковидом. Накануне в регионе впервые за долго время подтвердили меньше 100 новых случаев ковида за сутки.





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