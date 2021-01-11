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11 января,
2021
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Третья четверть началась в школах Томска в очном формате

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 11 января во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города Томска началась третья учебная четверть в очном формате. За парты сели 62 тысячи учеников. Также в очном режиме начали работу муниципальные учреждения дошкольного и дополнительного образования.


Накануне начала учебного процесса педагоги по телефону обзванивали семьи учащихся, выявляя заболевших и контактных лиц, сообщает пресс-служба мэрии. На сегодняшний день закрытых на карантин классов и групп – нет.


В декабре 2020 года началась вакцинация среди педагогов от коронавируса. Желание поставить прививку изъявили более 1500 педагогических работников.


Перед выходом детей с каникул во всех общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия по дезинфекции помещений. Особое внимание уделялось проведению обработки в классах, находившихся на карантине.


Ранее сообщалось, что все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для проведения дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров температуры у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры, с автоматическим разбрызгиванием антисептика на подставленные руки.

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