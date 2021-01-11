Третья четверть началась в школах Томска в очном формате

С 11 января во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города Томска началась третья учебная четверть в очном формате. За парты сели 62 тысячи учеников. Также в очном режиме начали работу муниципальные учреждения дошкольного и дополнительного образования.





Накануне начала учебного процесса педагоги по телефону обзванивали семьи учащихся, выявляя заболевших и контактных лиц, сообщает пресс-служба мэрии. На сегодняшний день закрытых на карантин классов и групп – нет.





В декабре 2020 года началась вакцинация среди педагогов от коронавируса. Желание поставить прививку изъявили более 1500 педагогических работников.





Перед выходом детей с каникул во всех общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия по дезинфекции помещений. Особое внимание уделялось проведению обработки в классах, находившихся на карантине.





Ранее сообщалось, что все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для проведения дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров температуры у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры, с автоматическим разбрызгиванием антисептика на подставленные руки.