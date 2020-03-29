Третий случай заболевания коронавирусом выявили в Томской области

Новый случай заболевания новой коронавируса выявили в Томской области, сообщает оперативный штаб Москвы. В настоящее время в регионе подтверждены три случая заболевания COVID-19.





«За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах; зафиксировано четыре летальных случая. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях», — говорится в сообщении оперштаба Москвы.





Напомним, о первом случае заболевания в регионе стало известно 18 марта. Заразилась женщина, которая ездила транзитом через Италию на выставку собак в Англию. Выставка Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме. Вернувшись в Томск, женщина пожаловалась медикам на высокую температуру, и ее госпитализировали. Тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. Также медики проверили круг контактных лиц, анализ ни у кого из них не подтвердил коронавируса.





В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах.



Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.









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