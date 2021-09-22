Третий за 2021 год случай заражения тропической малярией выявили в Красноярском крае

В Красноярском крае зафиксировали новый случай заражения тропической малярией, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона. Заболевшим оказался мужчина, который совсем недавно вернулся из Южной Америки, где находился в служебной командировке в Республике Гайана.

В 2021 году это уже третий случай выявления тропической малярии в Красноярском крае. В августе ведомство сообщало о заболевании малярией туриста, который вернулся из Танзании, а также у прибывшего из служебной командировки из Судана. В 2020 году случаев заболевания малярией не было зарегистрировано, в 2019 году — их было пять, один из которых закончился летальным исходом.