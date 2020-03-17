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17 марта,
2020
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Новости

Третье уголовное дело за месяц. Еще одного лесничего подозревают в незаконной рубке

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Следственный комитет по Томской области сообщает о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении лесничего, которого подозревают в подписании акта об обследовании леса, которого он не делал.

Третье уголовное дело за месяц. Еще одного лесничего подозревают в незаконной рубке
Фото: ТВ2

По версии следствия, участковый лесничий Средне-Чулымского участкового лесничества Тегульдетского лесничества в 2018 году незаконно подписал акт лесопатологического обследования в урочище «Средне-Чулымское», потому что не проводил данные работы. В составленный акт и приложениях к нему были внесены недостоверные сведения о сильном поражении лесных насаждений стволовыми вредителями и болезнями, на основании которых якобы необходимо было провести сплошную санитарную рубку леса на площади 51,7 га. В результате этих действий под рубку незаконно попали лесные насаждения пород «пихта», «кедр», «ель», «береза», «осина».

Неделей раньше СК РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главного лесничего  Тегульдетского лестничества. Он в 2017 году по версии следствия дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», зная, что он этого обследования не проводил. В составленный акт и приложения к нему были внесены недостоверные сведения о необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений на площади 30 га.

Так выглядит лес Тегульдетского лесничества из космоса
Так выглядит лес Тегульдетского лесничества из космоса

Получается, что два года подряд в Тегульдетском лесничестве под видом санитарной рубки уничтожали здоровые деревья. В конце февраля уголовное дело было заведено и на сотрудника Молчановского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»), который подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород на 10 млн рублей. Подробности Молчановского дела можно узнать здесь.

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