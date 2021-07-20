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Главная Новости Опрос: треть томичей хотели бы спать на работе в течение дня
Новости

Опрос: треть томичей хотели бы спать на работе в течение дня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Более трети жителей Томска (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено. Об этом сообщает служба исследований «Зарплата.ру», который выяснял, сколько томичей хотели бы иметь возможность поспать в течение рабочего дня.

«Против сна на работе выступают 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле», — отмечается в исследовании.  

Больше всего хотят отдыхать на рабочем месте мужчины — 61%, женщин, которые не против поспать на работе 39%. При этом большинство опрошенных считает, что им для отдыха хватило бы получаса. 

Добавляется, что в России капсулы для сна существуют в офисах ведущих консалтинговых и IT-компаний, но в целом, по данным опросов, лишь 14% российских компаний воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно, а 72% выступают против такой инициативы. 

В Японии сон на работе и в общественных местах не запрещен, а говорит о том, что сотрудник много и усердно работает. Для этого существует специальный термин – «инэмури». В Испании популярна сиеста (отдых после полудня), в Италии – рипосо (послеобеденный перерыв, который продолжается до 3 часов).



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