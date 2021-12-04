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Тренер Валерий Непомнящий рассказал о характере Дзюбы и «договорняке» в «Томи»

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Валерий Непомнящий, который был главным тренером ФК «Томь» в 2008—2011 и 2014—2016 годах, стал гостем подкаста журналиста Дениса Казанского и экс-футболиста Дмитрия Сычева. Непомнящий рассказал о работе с нападающим Артемом Дзюбой, которого тренировал в Томске в сезонах 2009 и 2010, а также о «любопытном» матче со «Спартаком» из Нальчика.

Тренер вспомнил, что в Томск его позвали как раз для того, чтобы не было договорных матчей, потому что от таких предложений он всегда отказывался в грубой форме. Но один «договорняк» в своей карьере он все таки сыграл — как раз в качестве тренера «Томи».

По словам Непомнящего, в начале сезона 2009 года тренер нальчикского «Спартака» Юрий Красножан заявил, что его команда «задолжала» клубу из Томска ничью — видимо, за договорной матч в прошлом. Между Красножаном и Непомнящим состоялся такой диалог:

— Мы не можем быть в долгу, [будет] ничья.

— Как я ребятам буду это говорить?

— А им не надо ничего говорить, они уже все знают.

Когда я вдруг узнал [о договорном матче], я подошел к игроку, он говорит: «Вы не беспокойтесь, это уже не от нас зависит». Там игра закончилась со счетом 1:1, по-моему. И только один из игроков, который, как выяснилось потом, вообще не в теме был, выступил. Ему говорят: «Ты че, Дима, совсем?» — «Да я же не знал!».

Судя по всему, Валерий Непомнящий имел в виду игрока «Томи» Дмитрия Тарасова. Несколько лет назад он рассказал о договорном матче против некой кавказской команды: «Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру. В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» — «Теперь вижу». Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел».

Тарасов в матче против нальчикского «Спартака» в ноябре 2008 года действительно был заменен после первого тайма, вместо него вышел Роман Концедалов. Совпадает и счет: команды тогда сыграли вничью со счетом 1:1.

Также тренер похвалил форварда Артема Дзюбу: «Мне повезло с ним, и ему повезло, что он оказался в Томске — не со мной, а просто. Ситуацией воспользовались мы оба, мне кажется, сполна. Артем — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться, я об этом не стесняюсь говорить и, по-моему, он тоже знает. Но умный, умеет извлечь из некомфортной ситуации пользу».

Непомнящий назвал экс-капитана сборной «почти конфликтным человеком», но отметил, что сложности у Дзюбы возникали только с игроками, у которых не хватало чувства юмора, чтобы подыграть Артему и перевести конфликт в шутку: «Он, например, мне кричит: «Кузьмич, вы зачем этого преступника ставите в состав, он же играет за соперника». Я же тоже вижу, что он почти прав, но не в такой же форме. На тренировках у него конфликты бывали — но куда без этого? Всегда все разрешалось очень быстро, потому что была команда, были ребята, которые все это разруливали».

Непомнящий отметил, что рад тому, что согласился возглавить «Томь, пусть и не с первого раза: «Это самое приятное для меня воспоминание. Я ни секунды не жалел, что согласился на Томск. Хотя в течение трех или пяти лет из Томска мне звонили, когда они играли в первой лиге, несколько раз [руководитель «Томи» Борис] Вайнштейн пытался меня убедить, я все время отказывался».

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