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Тренажер-подушку для прыжков установили в Академгородке Томска

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Фристайл-подушку размером 10х30 метров установили в томском Академгородке. Спортсмены уже начали тренировки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В России всего три подобных тренажера, в Сибири они есть в Новосибирске и теперь в Томске. Благодаря новому страховочно-надувному тренажеру спортсмены могут заниматься весь год, отрабатывая здесь технику прыжков.

«Фристайлисты и сноубордисты уже начали активно тренироваться, спортсмены довольны», — рассказала тренер Анна Валинтеева (Миртова).

Автор:  пресс-служба обладминистрации

После тестирования нового оборудования здесь, тоже бесплатно, смогут заниматься все желающие дети и подростки. Вести занятия будут тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта.

Ранее томская областная федерация фристайла стала одним из победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. За победу в конкурсе на покупку и установку наклонного страховочно-надувного тренажера федерация получила почти полмиллиона рублей.

Автор:  пресс-служба обладминистрации
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