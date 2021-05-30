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30 мая,
2021
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Трехлетним двойняшкам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти реабилитацию в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Трехлетним близняшкам с аутизмом Матильде и Пенелопе Сломинским нужно собрать 252 тысячи рублей на реабилитацию. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо».

Трехлетним двойняшкам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти реабилитацию в Томске
Фото: БФ "Обыкновенное чудо"

Как рассказывает мама девочек Полина, Матильда и Пенелопа родились на 37 неделе беременности. Это вторая пара двойняшек в семье — старшим дочкам сейчас по шесть лет.

Трехлетним двойняшкам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти реабилитацию в Томске
Фото: БФ "Обыкновенное чудо"

«До года девочки развивались нормально, поэтому вопросов к врачам и специалистам не возникало, — говорит Полина, — Но, когда появились первые опасения — никто никаких ответов и объяснений дать не мог. Полтора года дочек пичкали ноотропами в надежде что, очередной препарат «стрельнет» и будет видимый эффект. 


Родители долгое время ходили  по разным специалистам Красноярска, Кемерова, Новокузнецка в поисках ответа на вопрос, что произошло. Но только в Новосибирске двойняшкам поставили аутизм. 


С мая 2019 года девочки занимаются на интенсивных программах по пять - шесть часов в день АВА-терапией в школе развития «Умничка» в Томске.


«Для наших малышек очень важна ранняя помощь - здесь и сейчас.  Если это корректировать позже - нужно будет приложить гораздо больше усилий с гораздо меньшим результатом на выходе. В "Умничке" дочкам нравится заниматься, и это даёт положительную динамику. Навыки, что были не доступны ранее, освоены. Малышки смотрят в глаза, пытаются понять обращённую речь и показывать пальчиком на желаемое. Им стали доступны сложные для их возраста игры и сортировки. Они огромные трудяжки, и мы с мужем верим в их будущее». 


В семье работает только папа. После того, как девочкам поставили диагноз, маме пришлось уволиться.


Узнать о том, как можно помочь Матильде и Пенелопе, вы можете по ссылке

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