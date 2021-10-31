Трехлетним близнецам с аутизмом нужно собрать 300 тысяч на реабилитацию

Трехлетним близнецам с аутизмом требуется курс реабилитации в Центре развития семьи «Умничка», обучение прикладному анализу поведения для мамы. До 7 ноября нужно собрать 308 тысяч рублей, сообщает фонд «Обыкновенное чудо».

Максим и Женя – братья-близнецы. Как рассказывает мама Надежда, мальчики родились в срок с хорошим весом: Женя – 3100 гр, Максим – 2730 гр. Малыши развивались как положено. «Максим, хоть и младше брата, но всегда опережал его на две недели во всем: раньше начал переворачиваться, ползать, сидеть, ходить. Только говорить раньше не начал. Был лепет, который никак не переходил в слова. Затем и он пропал. Позже стали замечать, что мальчишки не обращают внимание на окружающих, детей, животных, не играют, не интересуются игрушками. С полутора лет начался наш путь по врачам и обследованиям, медикаментозное лечение. Врач мануальной терапии посоветовал нам пройти курс ABA-терапии. В феврале 2020 года мы впервые посетили «Центр развития семьи «Умничка». Адаптация у сыновей проходила очень тяжело. Но отступать мы не хотели. Через несколько месяцев появились первые результаты: указательный жест, не длительный зрительный контакт.

В два года врач-невролог впервые поставил задержку психоречевого развития с аутистическими чертами. Родители придерживались расписанного лечения, параллельно проходили курсы мануальной терапии, общего массажа, занимались в центре. «Я видела, есть сдвиги. Малыши начали есть сами, улучшился сон, прекратились истерики, на прогулке они начали интересоваться проезжающими мимо автомобилями, иногда играли друг с другом и старшей сестрой. Но этого было недостаточно, чтобы убрать диагноз. В два с половиной года врач-невролог снова поставила тот же диагноз. Оформили инвалидность для Максима. У Жени пока просто статус "ограниченные возможности здоровья". Мне пришлось уволиться с работы. Мы продолжаем посещать центр «Умничка», бассейн, прошли курс стимуляции мозга БАК. С каждой неделей мы видим новые результаты».

«Реабилитация финансово очень затратная – все денежные средства уходят на занятия. Мы ходим на АВА терапию четыре раза в неделю по 1,5 часа. Живем мы впятером на зарплату папы и пенсию по инвалидности, оформили пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Но этих средств бывает недостаточно. Мы понимаем, что мальчикам нужны дополнительные занятия для реабилитации и социализации. Пока они еще маленькие и впитывают в себя все знания и навыки, как губка».