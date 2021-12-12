Трехлетнему томичу с ДЦП требуется помощь, чтобы пройти курс реабилитации

Как пишет мама Вадима Мария, беременность протекала замечательно.

«На всех УЗИ все было хорошо, но вот на третьем скрининге мы узнали, что желудочки мозга больше нормы, — рассказывает Мария, — Это моя первая беременность, я ничего не понимала, очень страшно, когда врачи говорят непонятными тебе словами, но ты то знаешь, что ничего хорошего в них нет».

После родов Вадиму сделали УЗИ головы, врачи сказали, что желудочки больше нормы и гипоплазия мозолистого тела.

«Невролог перинатального центра успокоила меня, сказав, мол, это не страшно, ребенок будет самым обычным, максимум это лёгкая степень ДЦП. Вот Вадику уже 2 месяца, голову совсем не держит, взгляд не фиксирует. Невролог с нашей поликлиники прописала Пантогам, якобы поможет развитию. На второй день после приема данного препарата у нас начались приступы. Кажется, что страшней ничего не может быть, Вадик замирал, напрягал все мышцы, при этом сильно кричал. Прописали Кеппру, вроде приступы меньше, но совсем не уходят. Неврологи, эпилептологи, постоянные больницы, страшно устали мы оба. Когда это все закончится... Каждый месяц мы ходили на УЗИ головы, всегда были хорошие новости, мозолистое тело становилось больше, а желудочки меньше, ненамного, но все равно становилось спокойнее.

Нам 5 месяцев, прошли курс массажа, после чего держим голову, ура. Но приступы продолжаются. Февраль. Сделали мрт. Это делается под наркозом, что меня также напугало, первый раз наркоз такому маленькому мальчику. Все прошло хорошо, но вот результаты МРТ ...

Диагноз: синдром Денди Уокера. Что это такое? Как с таким диагнозом живут люди? Сможет ли Вадик обрести нормальное детство? Диагноз один, но вот все дети с такими диагнозами разные».

Сейчас Вадиму 3 года и 3 месяца. Мальчик не ходит, сидит с поддержкой, не ползает, слух хороший, а вот со зрением проблемы. Жевать он не умеет, поэтому ест протертую пищу.

«Мы занимаемся всем, что нам можно, а из-за эпилепсии, конечно, многого нам нельзя. Массажи, плавание, разные терапии.

Сколько я слышала, дети с диагнозом Денди Уокера встают на ноги, это самое главное для нас, сделать свои первые шаги. Волнительно выставлять нашу историю напоказ, страх за людей, которые не поймут и будут негативно и агрессивно отзываться. Но мы со всем справимся, это временные трудности и мы все пройдём, как бы ни было тяжело».

Узнать о том, как можно помочь Вадиму, можно по ссылке.