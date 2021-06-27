Трехлетней томичке с ДЦП требуется 142 тыс. руб. на курс реабилитации

Трехлетней Сашеньке Бланк с ДЦП требуется 142 тысячи рублей для прохождения курса реабилитации в центре «Луч». Об этом сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

«Сашенька родилась на сроке 30 недель путем оперативного вмешательства. Основным диагнозом на тот момент стояла недоношенность, респираторный дистресс-синдром новорожденных тяжелой степени. 6 дней реанимации, состояние тяжелое, но большой плюс, при родах легкие раскрылись, дышит сама. А на третий день случилось внутрижелудочковое кровоизлияние 2 степени и слова врачей: «Ждите…». Не вдаваясь в подробности, домой мы попали через 38 дней палаты интенсивной терапии и «Мать и дитя». За это время на нейросонографии обнаружили формирование перввентикулярных кист по типу лейкомаляций и локальный первентикулярный отек. Первый год жизни нам казалось не было ни дня, чтоб мы не посещали врачей. УЗИ, ЭЭГ, НСГ, осмотры, анализы, приемы педиатра. Намека на ДЦП не было. Небольшая задержка да, имеется. Мы и подумать не могли, что ситуация настолько серьезная», – приводятся на сайте фонда слова мамы девочки.

Когда Саше исполнился годик, на одном из приемов специалиста в карте появилась запись: «группа риска по ДЦП».

Далее МРТ головного мозга, срочная беготня по неврологам, новый этап в жизни, попытки что-то догнать, сделать, изменить, исправить, как-то улучшить состояние. Мы никого не виним, никого, кто до года уверял нас в том, что все в порядке, не стоит переживать. Ни медикаментозное лечение, ни массаж не требуется, мы же недоношенные, нужно просто подождать. Виним себя, что ждали и не встревожились раньше.

Сейчас Сашеньке три года, и она регулярно наблюдается в Детском центре восстановительного лечения. Родители выполняют все рекомендации, массаж, ЛФК, бассейн, иные процедуры. Начиная с 1,5 лет, каждые 3 месяца Саша ездит на курс к мануальному терапевту в другой регион.

На сегодняшний день Саша научилась вставать на четвереньки и из такого положения поднимать корпус и сидеть в w-образной позе.

«Ползаем пока только по-пластунски, — продолжает мама Саши. — Месяц назад звукоподражание сменилось на относительно внятную речь, расширился словарный запас. Появилась возможность активнее общаться с нашей малышкой и заниматься развитием.

Обратиться за помощью мы решили, так как появилась возможность пройти курс комплексной реабилитации в центре «ЛУЧ».

Мы с мужем бюджетники, оба работаем в школе. Естественно, что все возможные средства уходят на реабилитацию, занятия, процедуры. Но мы стараемся, надеемся и, главное, верим в нашу доченьку!»