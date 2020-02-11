Требуются волонтеры на Багамские острова

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Мечтали побывать на Багамах? Это ваш шанс! Компания Airbnb при поддержке Министерства туризма Багамских островов принимает заявки от волонтеров, желающих помочь сохранить природу архипелага.

Фото: pxhere.com

Саббатикал на Багамах проводится в поддержку инициатив, направленных на устойчивое развитие островной экосистемы. Два месяца волонтеры будут знакомиться с уникальным культурным и природным наследием Багамских островов, помогая привлечь внимание к проблемам архипелага.

Здесь можно узнать, кто и как может получить саббатикал в России.

За восемь недель волонтеры успеют помочь в восстановлении коралловых рифов, узнают, что такое этичная рыбалка, познакомятся с природой островов и редкими растениями, которые составляют основу народной аптечки местного населения. Подробнее о программе и условиях отбора можно узнать здесь.