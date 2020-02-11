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11 февраля,
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Требуются волонтеры на Багамские острова

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Мечтали побывать на Багамах? Это ваш шанс! Компания Airbnb при поддержке Министерства туризма Багамских островов принимает заявки от волонтеров, желающих помочь сохранить природу архипелага.

Требуются волонтеры на Багамские острова
Фото: pxhere.com

Саббатикал на Багамах проводится в поддержку инициатив, направленных на устойчивое развитие островной экосистемы. Два месяца волонтеры будут знакомиться с уникальным культурным и природным наследием Багамских островов, помогая привлечь внимание к проблемам архипелага. 

Требуются волонтеры на Багамские острова

Здесь можно узнать, кто и как может получить саббатикал в России. 

За восемь недель волонтеры успеют помочь в восстановлении коралловых рифов, узнают, что такое этичная рыбалка, познакомятся с природой островов и редкими растениями, которые составляют основу народной аптечки местного населения. Подробнее о программе и условиях отбора можно узнать здесь

Как подать заявку на участие?


  1. Зарегистрироваться в программе Airnbnb (бесплатно, плюс вы получите бонус).

  2. После регистрации заполнить анкету на английском языке. 


Участие в программе спонсируется организатором.


Заявки на участие в программе принимаются до 18 февраля 2020 г. Саббатикал проводится с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

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