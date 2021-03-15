ТРЦ «Смайл city» закрыт из-за сообщения о минировании

По словам свидетелей, сотрудники правоохранительных органов не запускают посетителей в здание. Войти могут только владельцы торговых точек. На месте работает кинологическая служба, дежурят сотрудники полиции.

На прошлой неделе сообщения о возможном минировании получили школы Томска. По данным обладминистрации, сообщения о том, что в здании заложены взрывные устройства, поступили в 28 образовательных учреждений региона.

«По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, — сообщил замгубернатора Игорь Толстоносов. — Однако каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы».





Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.









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