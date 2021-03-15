Добрые новости
15 марта,
2021
3
фото
Новости

ТРЦ «Смайл city» закрыт из-за сообщения о минировании

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Торговый центр «Смайл city» закрыт из-за сообщения о минировании, сообщили ТВ2 очевидцы.

Автор: Анастасия Курилович
Автор: Анастасия Курилович
Автор: Анастасия Курилович
Автор: Анастасия Курилович
Автор: Анастасия Курилович
Автор: Анастасия Курилович

По словам свидетелей, сотрудники правоохранительных органов не запускают посетителей в здание. Войти могут только владельцы торговых точек. На месте работает кинологическая служба, дежурят сотрудники полиции. 

На прошлой неделе сообщения о возможном минировании получили школы Томска. По данным обладминистрации, сообщения о том, что в здании заложены взрывные устройства, поступили в 28 образовательных учреждений региона.

«По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, — сообщил замгубернатора Игорь Толстоносов. — Однако каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы».


Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.


Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.



ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.