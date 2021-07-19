Трассу Томск — Мариинск полностью отремонтируют к 2024 году

Трассу Томск — Мариинск передадут в федеральную собственность не раньше 2026 года. Полностью отремонтировать эту дорогу планируется в 2024 году.

Сейчас дорожники укладывают верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, ремонтируют водопропускные трубы и укрепляют обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения на обновленном участке установят новые знаки, направляющие устройства, барьерное ограждение и нанесут разметку термопластиком.

Общая стоимость работ на объекте составляет 130,8 млн рублей. Специалисты подрядной организации (областного ДРСУ) уже отфрезеровали изношенное дорожное покрытие и выполнили устройство выравнивающего слоя из смеси А16НТ.

Общая протяженность трассы Томск – Мариинск — 202 км, из них по территории Томской области проходит 76,7 км.

В рамках реализации дорожных проектов регион поэтапно приводит автодорогу к нормативу. За 2017‑2020 годы отремонтировано 37,6 км. До 2024 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние еще 32,6 км.

«По окончании ремонта в 2021 году нормативное состояние автомобильной дороги Томск — Мариинск на территории нашего региона составит 90 %, а к концу 2024-го — 100 %, — отметил директор управления автомобильных дорог Томской области Юрий Дроздов. — Осталось отремонтировать четыре участка. Полностью участок до границ с Кемеровской областью будет приведен в нормативное состояние к 2024 году».

Председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов пояснил, что для передачи «Росавтодору» трассы Томск — Мариинск также необходимо будет реконструировать северо-восточный въезд в город.

«Этой работой должна заняться мэрия Томска, которая может профинансировать данные работы через нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал депутат.