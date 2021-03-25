«Трасса с частоколом из столбов»: московский урбанист Аркадий Гершман прогулялся по проспекту Ленина в Томске

Мне кажется, что не должно быть впечатления, что эти фонари, эти ограды, решетки, были сделаны для какого-то другого города с совершенно другим масштабом, а потом там они почему-то не подошли и их всунули сюда, — считает автор «Анатомии архитектуры». — Я не уверен, что так было на самом деле, может быть, есть какая-то другая причина, почему они появились в Томске. В чем ошибка с фонарями? Они как бы стилизованы под нечто историческое. Но мы знаем, что исторически фонари должны быть или ниже фасадов, или как бы нависать над ними, как люстра, над всем зданием. Но когда фонари оказываются ростом с дом, то получается, что дом они подавляют. Шаг между фонарями должен соответствовать их высоте. Получилось, что фонари очень часто стоят еще, и это выглядит, как штакетник из фонарей. Особенно в перспективном сокращении, когда подходишь и видишь, что они буквально закрывают фасады.