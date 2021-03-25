«Трасса с частоколом из столбов»: московский урбанист Аркадий Гершман прогулялся по проспекту Ленина в Томске
Московский урбанист и автор блога «Город для людей» был проездом в Томске и раскритиковал проспект Ленина. Он назвал его «трассой с частоколом из столбов». Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кроме того, он выложил фотографии проспекта до и после реконструкции.
«Есть мнение, что любое благоустройство хорошее, но это совершенно не так. Например, проспект Ленина в Томске — главную улицу города несколько лет назад превратили в трассу с частоколом из столбов. Первые две фотографии из недавнего прошлого: обычная улица с красивой архитектурой. Не фонтан, но и без особых проблем. Дальше же фотографии после улучшайзинга: тротуары в граните, заборы и сплошные фонари. Бонусом убрали пешеходный переход. В итоге по главной улице города невозможно ходить из-за шума от машин, которые летают за забором, архитектуру не видно из-за рядов столбов (они еще и не сомасштабны застройке), а на другую сторону толком не попасть. Как в таких условиях выживает бизнес на первых этажах, я не понимаю. Политики потратили деньги, чиновники отчитались, а у жителей теперь нет главной улицы города», — написал Аркадий Гершман.
О том, что фонари не сомасштабны застройке, говорил и историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель», автор книги «Анатомия архитектуры» Сергей Кавтарадзе во время визита в Томск. Он обратил внимание на то, что новые фонари не совсем подходят нашему городу.
Мне кажется, что не должно быть впечатления, что эти фонари, эти ограды, решетки, были сделаны для какого-то другого города с совершенно другим масштабом, а потом там они почему-то не подошли и их всунули сюда, — считает автор «Анатомии архитектуры». — Я не уверен, что так было на самом деле, может быть, есть какая-то другая причина, почему они появились в Томске. В чем ошибка с фонарями? Они как бы стилизованы под нечто историческое. Но мы знаем, что исторически фонари должны быть или ниже фасадов, или как бы нависать над ними, как люстра, над всем зданием. Но когда фонари оказываются ростом с дом, то получается, что дом они подавляют. Шаг между фонарями должен соответствовать их высоте. Получилось, что фонари очень часто стоят еще, и это выглядит, как штакетник из фонарей. Особенно в перспективном сокращении, когда подходишь и видишь, что они буквально закрывают фасады.
Известный блогер-урбанист Илья Варламов тоже отметил, что сами по себе фонари неплохие, но установлены слишком часто. Но больше его возмутили заборы рядом с фонарями. «Если повсюду заборы – это признак того, что с городом что-то не так, это показатель неправильного дорожного планирования. Если власти боятся, что жители начнут вываливаться на дорогу и попадать под машины, то это значит, что нужно как-то снижать скорость автомобилей, успокаивать трафик, делать шире тротуары, чаще переходы. Но установка заборов никак не поможет защитить пешеходов от машин, при этом сами водители, видя забор, начинают менее аккуратно вести машину, потому что им начинает казаться, что они едут по автобану», — пишет Илья Варламов.
Напомним, что реконструкция проспекта Ленина и набережной Ушайки является частью большого проекта «Томские набережные». В результате на проспекте Ленина появился частокол огромных фонарей, которые никто не представлял и не обсуждал ни на градостроительных советах, ни на общественных слушаниях. При этом два года назад томичи голосовали на сайте мэрии, какие фонари выбрать для установки в Лагерном саду.
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